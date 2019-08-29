Перечень долгостроев Москвы сократился на 12,5% с начала года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Почти 40 объектов незавершенного строительства исключены из перечня долгостроев с начала текущего года, сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Таким образом, перечень долгостроев сократился на 12,5% и составил 273 объекта.

"Семь объектов перестали быть долгостроями в связи с вводом их в эксплуатацию, в числе которых: культурно-деловой центр на Абрамцевской улице в районе Лианозово (СВАО), спортивно-оздоровительный комплекс в Марьино (ЮВАО), а также магазин "Верный" на улице Островитяново в Коньково (ЮЗАО)", - сказал Левкин.

Он добавил, что по 15 объектам строительства работы были возобновлены. Так, в центре столицы вновь ведутся строительные работы на подземной автостоянке к жилому дому по адресу: 4-й Красносельский переулок, дом 5. Выдано разрешение на строительство общежития в составе Московского государственного гуманитарно-экономического университета в районе Метрогородок (ВАО). На улице Ижорской (САО) продолжены работы на инвестиционном объекте офисно-делового назначения.

"По остальным 17 участкам - либо конструкции демонтированы с проведением благоустройства, либо дальнейшая реализация признана нецелесообразной и территории приведены в надлежащее состояние", - пояснил Левкин.

Руководитель департамента отметил, что работа по сокращению объектов незавершенного строительства в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, списки долгостроев ежегодно актуализируются.

Левкин сообщил, что на сегодняшний день в Москве остается 273 объекта незавершенного строительства.