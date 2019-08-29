Все долгострои ГК "Город" в Петербурге ввели в эксплуатацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию последнего долгостроя группы компаний "Город" в Петербурге, сообщается в четверг на сайте администрации города.

"Служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию последнего "проблемного" жилого дома ГК "Город" на 589 квартир, расположенного на участке 8, корпус А, и паркинга в ЖК "Прибалтийский", - говорится в сообщении.

По данным администрации, сданы все 13 домов на 5956 квартир, общей площадью 261796 кв. м в трех жилых комплексах, ранее входивших в ГК "Город" - "Ленинский парк", "Морская звезда" и "Прибалтийский". Общее количество дольщиков в этих объектах составляло 5 тыс. человек.

"Договоры долевого участия были заключены как на квартиры, так и на коммерческие помещения и паркинги. Сейчас граждане, состоявшие в реестре пострадавших, из него исключены, поскольку их нарушенные права участников долевого строительства восстановлены", - отмечается в сообщении.

Об уголовном деле и дольщиках

Группа компаний "Город" строила в Петербурге жилые комплексы "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда", а летом 2014 года часть корпусов городские власти внесли в список проблемных. Группа дольщиков-активистов выступила за возбуждение уголовного дела по факту пропажи их средств. В 2015 году после остановки строительства ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило по обращению дольщиков уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц.

В ГК "Город" отрицали какую-либо причастность к хищениям, на момент возбуждения уголовного дела владельцами ГК были братья Руслан и Максим Ванчуговы, осенью 2015 года оба были задержаны полицией по решению суда. Первоначально фигурантам вменялось хищение 2,9 млрд рублей, но в окончательном варианте ущерб, по версии следствия, составляет 1,2 млрд рублей. Максима Ванчугова также обвиняют в участии в хищениях из банков "Фининвест", "Евросиб" и создании ряда фирм-однодневок. По версии следствия, от его действий пострадали более 3 тыс. дольщиков.

В понедельник, 26 августа, Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о направлении уголовного дела о хищении средств 3 тыс. дольщиков группы компаний "Город" в Приморский районный суд города для рассмотрения по существу. Изначально материалы поступили в Василеостровский райсуд Петербурга, после чего уголовное дело направили в горсуд для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности, так как один из потерпевших является родственником судьи Василеостровского райсуда. В начале 2019 года горсуд Петербурга выпустил из СИЗО Максима Ванчугова, переведя его под домашний арест. Под стражей он находился с 2015 года.

В декабре прошло года в ходе большой пресс-конференции к главе государства обратилась активистка Алла Андреева, ранее возглавлявшая инициативную группу дольщиков жилых комплексов группы компаний "Город", и заявила, что людей заселили в недостроенные дома. После этого с активисткой встретились власти Петербурга. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов взял ситуацию с недостроенными домами ГК "Город" под личный контроль.