Самарские власти поддерживают корректировку показателей ввода жилья в паспорте нацпроекта

САМАРА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Самарской области, где в этом году ввод жилья должен быть увеличен в полтора раза для выполнения задач по нацпроекту "Жилье и городская среда", считают необходимым внести изменения в паспорт нацпроекта и сохранить показатели на уровне 2018 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Ранее он отмечал, что региону "будет непросто" выполнить поручение.

О планах по корректировке показателей журналистам 19 августа сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. По его словам, это нужно, чтобы "сопоставить объемы ввода со спросом и объемом ресурсов", инициатива также связана с переходом на проектное финансирование.

"Мне представляется необходимым оставить показатели на уровне 2018 года. Это то, что мы обсуждали с Виталием Леонтьевичем [Мутко], и за это я могу его поблагодарить. Такую позицию, о сохранении показателей на уровне 2018 года, разделяют многие губернаторы. Дело в том, что некоторые показатели в нацпроекте устанавливались от достигнутого. В результате регионы, которые прилагали больше усилий по вводу жилья, сейчас оказались в менее выгодной ситуации", - сказал Азаров.

Губернатор отметил, что при сопоставимом уровне дохода и численности населения в Самарской и Нижегородской областях, в Самарской области нужно будет сдать почти на миллион квадратных метров жилья больше, всего же до 2024 года в регионе нужно ввести в эксплуатацию почти 14 млн кв. м жилья. По его словам, хотя задача поставлена и должна выполняться, "понятно, что сделать это будет непросто". По его словам, как и у других регионов, у Самарской области есть некоторый "нависающий карниз" непроданного жилья, из-за чего возникают опасения, что новостройки не будут востребованы.

"Стоит задача в полтора раза увеличить объем сдаваемого жилья. Но задачу нужно выполнять, не только снабжая подрядчиков современными технологиями и благоприятными условиями, но и сокращать стоимость квадратного метра", - сказал губернатор.

По его словам, регионам сейчас необходимы корректировки, в том числе, чтобы отработать механизмы защиты граждан от недобросовестных застройщиков. "Корректировка планов - это абсолютно верное решение. Сейчас внедряются финансовые технологии, которые позволят защитить граждан, это, к примеру, эскроу-счета. Нам нужно время, чтобы отработать эти инструменты", - отметил Азаров.

Ипотека должна способствовать спросу

Вице-премьер предложил зафиксировать ипотечную ставку в паспорте нацпроекта в 2019 году на уровне 10,1%. В перспективе, к 2021 году, планируется выйти на ставку в 8,5%.

"Конечно, я только за снижение ставок. 10% - это абсолютно реальная цифра, есть информация, что до 7,6% цифра может дойти. Недавно при государственной поддержке и 5% опробовалось. 10% - это психологический барьер, который нам нужно удержать", - сказал Азаров.

Эксперты и участники рынка считают, что сами по себе ставки не столь сильно повлияют на спрос, как платежеспособность населения.

"Говоря о ставках, нужно понимать, какова способность людей брать кредиты. Высокая закредитованность при невозможности рассчитаться по кредитам - это опасность, про которую говорили и на уровне федерального министерства финансов. Нужно понимать, что снижение уровня ставок не обеспечит повышения благосостояния населения, потому что эти деньги придется возвращать. При этом у нас в Самарской области наблюдается снижение реального дохода населения", - считает исполнительный директор консалтинговой компании S.D.A.-Group, предоставляющей консультационные и юридические услуги предпринимателям в сфере недвижимости, Дмитрий Яровой.

Желаемое и действительное

Яровой считает, что, когда предоставляются отчеты о рекордной застройки, следует также говорить и о низком уровне продаж готовых квартир. "В определенной степени мы наблюдаем манипулирование фактами, когда показываются успешные цифры по вводу жилья, но не говорится о реализации в тот же период времени, насколько оперативно девелоперы возвращают деньги", - отметил эксперт.

Генеральный директор ГК "Спектр недвижимости", одного из лидеров строительного сектора Самары, входящей в Российскую гильдию риэлторов, Леонид Боярский отметил, что, когда речь идет о высоких показателях ввода жилья в эксплуатацию, в некоторой степени желаемое выдается за действительное. "В Самаре действительно вводится большой объем жилья, однако нам есть, куда стремится даже в ПФО", - сказал он. При этом у города имеется ряд сдерживающих факторов для строительства новой жилплощади. Боярский считает, что городу необходимо развивать транспортные магистрали и повышать транспортную доступность ряда районов.

"Повышение уровня дохода население вместе с развитием транспортной инфраструктуры и пониженными ставками по ипотеке может стимулировать людей на покупку жилья. Но нельзя сказать, что мы ждем серьезных изменений в лучшую сторону в ближайшем будущем", - отметил Боярский.