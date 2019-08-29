Шувалов: назначение Говоруна главой Фонда защиты прав дольщиков усилит команду ДОМ.РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Назначение Олега Говоруна на пост генерального директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства усилит команду ДОМ.РФ, который курирует работу фонда. Такое мнение журналистам озвучил в четверг глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступающий координатором институтов развития.

"Олег Говорун не так давно присоединился к команде [гендиректора ДОМ.РФ] Александра Плутника. Имея серьезный опыт работы с регионами, он с самого начала сфокусировался на работе по решению проблем дольщиков. Уверен, Александр Плутник как куратор фонда и глава ДОМ.РФ, Олег Говорун как его заместитель и новый глава фонда продолжат выступать единой командой и активно решать существующие проблемы, чтобы люди получали обещанное жилье. Я рассматриваю это событие как несомненное усиление команды группы ДОМ.РФ, которое позволит развивать такое важное направление, как защита прав дольщиков", - сказал Шувалов.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Говоруна руководителем фонда на три года. С момента создания фонда в 2017 году этот пост занимал Плутник, чьи полномочия были досрочно прекращены другим распоряжением. При этом Плутник остается главой ДОМ.РФ, в группу которого входит фонд.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан осенью 2017 года в целях реализации государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. Публично-правовая компания решает ряд вопросов по восстановлению в правах всех дольщиков, которые не получили квартир. Так, через механизм фонда достраиваются объекты компании "Урбан групп", признанной банкротом в 2018 году, проблемные дома в Нижегородской области.