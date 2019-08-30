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В Госдуму внесли законопроект о регулировании права собственности на гаражи

Документ предлагает общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Законопроект о государственной регистрации прав на гараж и закрепляющий связанные с этим понятия внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Законопроект предлагает общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Закрепляются определения понятий: гараж, гаражный комплекс, машино-место", - пояснил депутат. По его словам, сейчас эти вопросы регулируются общими нормами Гражданского кодекса о некоммерческих юридических лицах, нормами законодательства о некоммерческих организациях и уставами соответствующих объединений, что приводит к различным спорам.

Законопроектом "О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях" дается определение объединениям собственников гаражей или машино-мест. Это гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости.

"Это позволит гражданам создавать некоммерческие организации с целью управления общим имуществом и решения других организационных вопросов", - отметил Крашенинников.

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