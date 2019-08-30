Мутко поручил иркутским властям ускорить выдачу жилищных сертификатов после паводка

ТУЛУН, 30 августа. /ТАСС/. Региональные власти должны ускорить работу по их выдаче и больше помогать людям в оформлении документов на новое жилье, заявил в пятницу на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения вице-премьер Виталий Мутко.

"Выдано свидетельств 1483 - 26%. Ну что мы так? Сегодня уже 65-й день [с момента паводка], люди ждут этих сертификатов", - сказал Мутко.

Ранее министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов сообщал, что всего жилищные сертификаты на приобретение новой недвижимости должны получить 5 тыс. 149 пострадавших от наводнения семей, чье жилье не подлежит восстановлению. Из них 881 семья проживала в домах, на которые не были оформлены правоустанавливающие документы. Им предстоит через суд доказать свое право на получение жилищных сертификатов.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.