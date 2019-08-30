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Объем выданных россиянам ипотечных кредитов в январе-июле снизился на 4,5%

За отчетный период было выдано 675,8 тыс. ипотечных кредитов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские банки за январь - июль 2019 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 1,485 трлн рублей, что на 4,5% меньше, чем годом ранее (1,556 трлн рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Всего за отчетный период было выдано 675,8 тыс. ипотечных кредитов - на 14% меньше по сравнению с прошлым годом (785,1 тыс.).

Совокупный ипотечный портфель банков РФ за январь - июль 2019 года достиг 7,026 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%.

Объем просроченных кредитов увеличился на 0,5% - до 73,2 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в июле составила 10,24% против 10,28% в июне.

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