В Буденновске открылись площадки для экстремальных видов спорта

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Скейт-площадка и памп-трек (велосипедная трасса с ямами, кочками и контруклонами) открылись в парке 200-летия города Буденновска, сообщили в пятницу в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

"В прошлом году здесь стартовал первый этап работ, в ходе которого строители обновили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, благоустроили мемориальную зону около памятников, обустроили детскую площадку, установили скамьи, фонари и урны. В этом году работы продолжились: парк дополнился скейт-площадкой и памп-треком для любителей экстремальных видов спорта", - говорится в сообщении.

"Парк был создан в конце прошлого столетия. С тех пор работы по его благоустройству не проводились. Он пришел в запустение и перестал быть центром притяжения местного населения и гостей города, поэтому его реконструкция стала необходимостью", - пояснили в министерстве.

Площадь парка превышает 40 тыс. кв. м, территория расположена в северо-западной части города с населением более 62 тыс. человек. Рядом с парком находятся жилой микрорайон, поликлиника, гимназия, церковь и спортивно-тренировочный центр.

Реконструкция парка проходила в рамках программы "Формирование современной городской среды". Поддержка работ по благоустройству городов и сел - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", который рассчитан до 2024 года. Его общий объем финансирования - более 1 трлн рублей.