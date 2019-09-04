В Госдуме считают, что крупный девелопер на рынке ДФО поможет выполнить нацпроект по жилью

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Появление на дальневосточном рынке крупного девелопера поможет выполнить показатели национального проекта "Жилье и городская среда", который предполагает увеличение ежегодного ввода до 120 млн кв. м. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко.

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что крупнейший российский застройщик - группа "ПИК" - может в ближайшее время подписать соглашение с Минвостокразвития о строительстве жилья на Дальнем Востоке. По данным издания, девелопер рассматривает несколько городов в округе. Что касается объемов жилищного строительства, данные источников газеты разошлись, один назвал показатель в 100 тыс. кв. м, другой - в 300-500 тыс. кв. м.

"Выход в федеральный округ такого крупного девелопера, как "ПИК", поможет выполнению нацпроекта "Жилье и городская среда". Это крупная мощная компания, а на Дальнем Востоке строительным компаниям не хватает мощностей и финансирования для того, чтобы развернуть масштабное строительство. Кроме того, местные компании вряд ли смогут выполнить параметры по вводу жилья, заложенные в нацпроекте, и в силу отсутствия рабочих определенных специальностей. Дальневосточное строительство имеет свою специфику, и должны быть люди с высокой компетенцией, бригадиры, инженеры, у "ПИК" хватает высококвалифицированных специалистов", - сказал Слыщенко.

В свою очередь глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор уточнил, что выход на дальневосточный рынок крупного девелопера позволит упорядочить ситуацию в жилищном строительстве и создать ориентиры для других игроков. "Дальний Восток только выиграет, потому что серьезных региональных структур там нет, которые могли бы задавать темп в отрасли. На рынке нужен ведущий, на которого могли бы ориентироваться другие, подтягиваться под те критерии, которые создает лидер рынка. "ПИК" сейчас - отраслеобразующая компания в плане сдачи квадратных метров жилья, и, конечно, регион только выиграет от выхода такого игрока. С ценой на жилье будет больше определенности, потому что будет некий "якорь", под который все будут подстраиваться. Выше уже не поднимешь", - сказал Моор.

Председатель думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сказал ТАСС, что округу необходима качественная и комфортная жилая застройка. Обеспечить ее позволит появление крупного игрока на Дальнем Востоке, но при этом ему может потребоваться материальная поддержка от государства.

"Если крупный застройщик придет, необходимо создать ему инфраструктурные возможности и определенные послабления. 100 тыс. кв. м - это серьезный размах, а ведь надо учитывать еще и сейсмическую обстановку, если говорить о Камчатке, Сахалине. В любом серьезном деле всегда кто-то первый. Тот смелый застройщик, который сюда придет, даже если он будет работать в убыток, думаю, государство его поддержит", - сказал Харитонов.

Конкуренция на рынке повысится

Выход на дальневосточный рынок крупного федерального игрока приведет к появлению в регионе современных новостроек, которые сейчас там практически не строятся. В свою очередь строительство более качественного жилья подстегнет более мелких игроков улучшать проекты и бороться за покупателя, считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Сейчас на местных рынках преобладают типично российские девелоперские компании. Это сравнительно небольшие фирмы, которые реализуют один, реже два проекта застройки. По своему концептуальному уровню местные новостройки в основном нельзя назвать прогрессивными, поэтому перенесение московского опыта строительства жилья, причем разных сегментов, даст ГК "ПИК" большой "козырь" практически на любом региональном рынке. Это заставит местных застройщиков подтянуть качественный и идейный уровень своих проектов, правда, для этого им понадобится консультационная помощь московских риелторов, что, конечно, обострит конкуренцию за покупателя, особенно в высокобюджетных сегментах", - сказала Литинецкая ТАСС.

По ее словам, сейчас для дальневосточного рынка характерно преобладание вторичного жилья. Она уточнила, что только в Приморском крае в 2018 году было заключено менее 5 тыс. договоров долевого участия, при этом на вторичном рынке было куплено 28 тыс. квартир. "Потенциал развития рынка новостроек определенно есть", - сказала Литинецкая.

О группе "ПИК"

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время возводит 7,4 млн кв. м.

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