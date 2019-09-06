Мутко поручил выявить сдерживающие инвесторов факторы по созданию арендного жилья

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко поручил ДОМ.РФ, министерству строительства и ЖКХ посмотреть, какие существуют сдерживающие факторы для инвесторов, тормозящие развитие арендного жилья в России. Об этом он заявил в пятницу на совещании с представителями Минстроя и ДОМ.РФ.

"Ваша задача - подтолкнуть других инвесторов создавать свое арендное жилье. Прошу посмотреть, какие сдерживающие факторы есть здесь. [Необходимо] посмотреть, что мешает инвесторам сегодня идти и создавать арендное жилье", - сказал Мутко.

Вице-премьер добавил, что ДОМ.РФ реализовал подобные проекты в Москве и Тобольске, завершается строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" на Дальнем Востоке. Также, отметил Мутко, есть пять перспективных проектов по созданию арендного жилья, один из них - в Воронежской области.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договоры аренды квартир на срок не менее одного года.

По данным ДОМ.РФ, в арендном жилье в РФ живут 11% семей. Объем арендного жилья оценивается в 241 млн кв. м, или 7% жилищного фонда, в западных странах эта доля составляет 30-40% жилого фонда. В России большая часть арендного жилья находится в теневом секторе российской экономики. Квартиры часто сдаются без заключения договора, а условия аренды не защищают интересы арендаторов.