Эксперты подтвердили возможность завершения московского долгостроя ЖК "Академ-Палас"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Инженеры подтвердили возможность завершения возведения одного из крупных московских долгостроев - жилого комплекса "Академ-Палас". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Обследование проводилось в связи с тем, что работы на стройплощадке не ведутся с июля 2014 года, и объект долгое время находился без консервации. Эксперты проверили несущие конструкции здания, состояние бетона и другие параметры <…> Согласно предварительному заключению инженерного обследования, ЖК "Академ-Палас" можно достраивать <…> Конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, сноса объекта не требуется. Серьезных проблем, препятствующих достройке объекта, не выявлено", - говорится в сообщении.

В комитете добавили, что предстоит подготовить новую строительную документацию.

"В соответствии со вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство (№127-ФЗ, №214-ФЗ), создается Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который будет иметь приоритетное право на достройку и выступать в роли приобретателя жилого комплекса. Фонд формируется в целях завершения строительства проблемных объектов в рамках процедуры банкротства застройщиков", - процитировали в сообщении заместителя председателя комитета Александра Гончарова.

"Академ палас", инвестконтракт на возведение которого был заключен в 2003 году, попал в число московских долгостроев, которые мэрия решила завершить за счет средств города. В отношении руководства застройщика жилого комплекса - АО "ОСК" - в ноябре 2016 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Строительные работы на ЖК "Академ палас" не ведутся с июля 2014 года. Сейчас конкурсный управляющий формирует реестр требований участников строительства ЖК.