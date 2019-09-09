Исследование: российское жилье за год подорожало почти на 7%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия переместилась с 46 на 19 строчку в мировом рейтинге изменения цен на жилье, которое подорожало почти на 7% за год. Об этом говорится в исследовании Global House Price Index (GHPI) международной консалтинговой компании Knight Frank.

"За год [со II квартала 2018 года по II квартал 2019 года] рост цен на жилье в России составил 6,9%. В годовой динамике страна переместилась с 46-й на 19-ю строчку среди 56 участников рейтинга", - говорится в материалах.

Отмечается, что если в мире цены на жилье в целом стали расти медленнее [3,4% за новый отчетный период против 4,7% за прошлый], то в России ситуация обратная. По мнению аналитиков, рост цен на жилье в России на фоне мирового замедления показателей обусловлен постепенным реформированием рынка жилой недвижимости.

"Важнейшую роль в данном процессе играют новые законодательные инициативы, снижение ипотечных ставок и трансформация структуры предложения [повышение качества строительства, полноценное инфраструктурное наполнение, рост объемов готового предложения]", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова.

Согласно исследованию, впервые с 2010 года лидером рейтинга стал Китай с ростом цен на 10,9%. В первую тройку также вошли Мальта (10,8%) и Чешская Республика (9,4%).