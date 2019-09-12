Ставрополье получил транш 1,9 млрд рублей на достройку домов обманутых дольщиков

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ предоставил Ставропольскому краю транш в размере 1,9 млрд рублей на завершение строительства домов, возведение которых было начато с участием дольщиков. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы являемся одними из первых получателей от ДОМ.РФ первого транша - мы получаем 1 млрд 900 млн рублей. Достроим девять домов и поможем 600 людям получить долгожданное жилье", - сказал Владимиров.

В августе 2019 года фонд защиты прав дольщиков Ставропольского края прошел государственную регистрацию. "Мы свою программу приняли, наш фонд мы капитализировали, 200 млн рублей уже отдали на эту работу [из бюджета края]", - отметил губернатор.

По данным краевого управления по строительному и жилищному надзору, с 2013 года в регионе восстановлены права 3,2 тыс. обманутых дольщиков. В списке значатся порядка 1,8 тыс. граждан, 26 проблемных объектов. Из них 11 находятся в Ставрополе, 14 - в городах Кавказских Минеральных Вод и еще один дом - в Зеленокумске.