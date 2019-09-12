Число выявленных долгостроев в России выросло более чем в 1,5 раза

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Количество выявленных долгостроев в РФ увеличилось более чем в полтора раза с июля этого года, следует из данных, опубликованных в Едином реестре проблемных объектов.

Как сообщалось, 1 июля в Едином реестре проблемных объектов были опубликованы данные по 2070 домам. Сейчас в реестре числится 3201 дом из 76 регионов РФ. Согласно статистике, попавшие в реестр дома возводили 1,15 тыс. застройщиков. В отношении 111 из них введена процедура банкротства. Сроки завершения строительства более чем на полгода нарушили 248 застройщиков. Сроки передачи квартир более чем на шесть месяцев - 245. Согласно реестру, общая площадь долгостроев в России на текущий момент составляет почти 16,4 млн кв. м.

Как пояснил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, увеличение числа проблемных домов связано с актуализацией данных в реестре.

"Раньше процедура отнесения объекта к проблемному носила заявительный характер. Кроме этого, до второго квартала 2019 года учет велся пообъектно [в одном объекте могли быть учтены несколько многоквартирных домов]. Теперь же учет ведется по домам, которые попадают в реестр проблемных объектов, если соответствуют хотя бы одному из критериев. В связи с этим прослеживается рост зарегистрированных проблемных домов в реестре", - сказал он.

В Минстрое напоминают, что 27 июня 2019 года вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве № 214-ФЗ. В том числе, в них содержаться критерии, при соответствии которым объект признается проблемным. К ним относятся: задержка сроков строительства более чем на полгода, нарушение обязанности по передаче объекта дольщику по зарегистрированному договору долевого участия, либо ситуации, когда застройщик признан банкротом и в его отношении открыто конкурсное производство в соответствии с законом о банкротстве № 127-ФЗ.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее пяти миллионам семей.