Банки в России аккумулировали 30 млрд рублей на счетах эскроу

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Российские банки аккумулировали на счетах эскроу 30 млрд рублей, сообщила в четверг журналистам заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова в кулуарах Международного банковского форума.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

"Больше 10 тыс. счетов [эскроу] уже открыто, выдано кредитов чуть больше чем на 300 млрд [рублей]. Денег на счетах эскроу уже аккумулировано 30 млрд [рублей]", - сказала Полякова.

Она добавила, что после 1 июля застройщики начали активнее подавать заявки банки на предоставление проектного финансирования. По словам Поляковой, одной из проблем в рассмотрении заявок от застройщиков является "не очень хорошая готовность документации", подаваемой в банки.

Она уточнила, что из 118 млн кв. м, находящихся в стройке, около 16,5 млн кв. м будут строиться с использованием механизма счетов эскроу. При этом более 65 млн кв. м будут строиться по старой схеме, то есть с прямым привлечением средств дольщиков.

Ранее сообщалось, что 22 апреля 2019 года правительство утвердило критерии, соответствие которым позволяет строящимся жилым проектам не переходить на работу по эскроу с 1 июля 2019 года. Согласно документу правительства, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.