Эксперты предложили распространить страхование жилья от ЧС на бытовые пожары и потопы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству предложил распространить действие закона о страховании жилья граждан от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на бытовые случаи. Об этом сообщил в понедельник ТАСС после заседания ответственный секретарь совета Павел Склянчук.

"Эксперты считают возможным распространить действие этого закона не только на природные и техногенные чрезвычайные ситуации, но и бытовые случаи - пожары, потопы. То, что составляет 90% страховых случаев. В Москве, например, такой программе страхования жилья почти 25 лет", - сказал он.

По словам Склянчука, до принятия решения должен быть проведен мониторинг реализации федерального закона о страховании жилья граждан от ЧС, который вступил в силу 4 августа 2019 года. Регионам дано право создания собственных программ страхования жилья, процедура останется добровольной для населения.

В случае введения региональной программы способы компенсации ущерба от ЧС - из бюджета и от страховой компании - будут синхронизированы. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг (как это сделано в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой.