Многодетные семьи смогут списать до 450 тыс. рублей по ипотеке с 25 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Семьи с тремя и более детьми смогут подать в банки заявки на погашение до 450 тыс. рублей по ипотеке с 25 сентября, сообщила во вторник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Постановление [с условиями реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей] вступает в силу 25 сентября 2019 года. Начиная с этой даты, семьи могут обратиться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Оператором программы является ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, госпрограмма будет действовать для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий или последующие дети. Чтобы получить субсидию заемщика, нужно обратиться в банк, обслуживающий ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита необходимо приложить документы, среди которых документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Комплект документов будет рассматривать ДОМ.РФ, который после одобрения заявки перечислит деньги банку для досрочного погашения части ипотечного кредита. "Обмен информацией между кредиторами и ДОМ.РФ будет осуществляться через единую информационную систему жилищного строительства наш.дом.рф", - отмечается в сообщении института развития.