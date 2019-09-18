В развитие Новой Москвы планируется инвестировать 7 трлн рублей до 2035 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вложения из бюджета Москвы в развитие новых территорий не превышают одной седьмой от общего объема инвестиций в Новую Москву, сообщил в среду руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин на форуме недвижимости ProEstate - 2019.

"Есть расчет стоимости проекта инвестиций в Новую Москву. Это 7 трлн рублей в ценах 2012 года [когда было принято решение о присоединении территорий к Москве], то есть около $100 млрд. К 2035 году ожидается [суммарный] объем инвестиций в размере 7 трлн рублей [из всех источников], в том числе 1 трлн рублей из бюджета. <...> Ближе к 2027 году уровень доходов в бюджет будет превышать уровень затрат", - сказал глава столичного ведомства.

Он пояснил, что с каждым годом доля города в затратах на развитие новых территорий будет постепенно снижаться, а доля частных инвестиций - увеличиваться.

"Будут появляться объекты инвесторские, сегодня эта территория востребована, она будет капитализироваться", - пояснил Жидкин.

По данным департамента, на сегодняшний день в развитие Новой Москвы инвестировано 1,4 трлн рублей, в том числе 400 млрд рублей пришлось на средства столичного бюджета.

К 2035 году на новых территориях может быть построено 100 млн кв. м недвижимости, напомнил Жидкин параметры программы развития ТиНАО. "Цифра в 100 млн кв. м вряд ли подъемная к 2035 году, ее можно реализовать, [но] она будет зависеть от макроэкономической ситуации в целом", - заключил Жидкин.