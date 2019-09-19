Тюмень станет пилотным городом для тестирования платформы ускоренного выкупа недвижимости

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Тюмень станет пилотной площадкой для тестирования онлайн-платформы ускоренного выкупа недвижимости. Проект будут реализовывать девелопер ГК "Самолет" и риелторская компания "Этажи". Об этом в четверг сообщила ГК "Самолет".

"Пилотный этап проекта [ускоренного выкупа недвижимости] "СКОР" будет реализовываться в Тюмени до конца 2019 года, после чего сервис будет выведен на федеральный уровень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом сервисе будут применяться технологии машинного обучения и алгоритмы дистанционной оценки объектов недвижимости. Это позволит сократить срок продажи жилья на вторичном рынке до 72 часов.

ГК "Самолет" займется финансированием проекта и экспертизой масштабирования проектов. В свою очередь компания "Этажи" будет применять в сервисе отработанную технологию дистанционной оценки объектов. Для реализации проекта компании создадут совместное предприятие, в котором будут иметь равные доли.

Разработчики рассчитывают, что сервис займет около 20% рынка ускоренной продажи недвижимости, который, по оценкам девелопера, до конца 2025 года превысит 2 трлн рублей. Ожидается, что сервис выйдет на окупаемость до конца года, говорится в релизе.