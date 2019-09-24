Студия в Москве возглавила рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Студия площадью 95,5 кв. м в Москве заняла первое место в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья в регионах России. Цена за столичную "однушку" составляет 115 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба аналитического центра ЦИАН.

Эксперты ЦИАН изучили предложение на вторичном рынке и составили рейтинг регионов страны по максимальной стоимости однокомнатных квартир и апартаментов. В категорию однокомнатных лотов были включены как классические квартиры данного формата с отдельной комнатой и кухней, так и студийные варианты: кухня-гостиная и отдельное помещение спальни, либо единое пространство, объединяющее спальню, кухню и гостиную.

"Самая дорогая "однушка" на вторичном рынке России ожидаемо расположена в Москве. Это студия площадью 95,5 кв. м в составе жилого комплекса "Садовые кварталы". Лот продается с дизайнерской отделкой в черно-белом цвете, в нем нет ни одного выделенного помещения, кроме санузла. Остальные пространства визуально отделяются перегородками. Объект оценен в 115 млн рублей", - говорится в сообщении.

С отставанием почти на 40 млн рублей на второй позиции располагается Краснодарский край. В Сочи за 77,37 млн рублей выставлены на продажу апартаменты студийной планировки площадью 95,9 кв. м. В данном случае спальня выделена в отдельную комнату, а кухня и гостиная объединены в единое пространство. Топ-3 замыкает Санкт-Петербург и "однушка" стоимостью 42,5 млн рублей. За эту сумму покупатель сможет приобрести квартиру на Крестовском острове. Площадь лота - 89 кв. м.

Четвертое место занимает Московская область, где самый дорогой лот в категории однокомнатных квартир также имеет метраж в районе 90 кв. м. Это квартира в жилом комплексе "Парк Рублево" в Красногорске. В ней выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт вплоть до мебели, изготовленной вручную по проектам дизайнера. Стоимость лота - 35 млн рублей. Пятерку замыкает Республика Крым с отставанием от четвертой позиции более чем на 10 млн рублей: самая дорогая "однушка" в этой локации оценена в 23,79 млн рублей. "Площадь лота при этом чуть меньше, чем в остальных регионах из топ-5 - 78 кв. м. В квартире отделка с элементами классики, есть открытая терраса с видами на море", - уточняется в сообщении.