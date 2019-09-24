ДОМ.РФ и КБ "Стрелка" разработают дизайн-код для Великого Новгорода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты ДОМ.РФ и КБ "Стрелка" разработают для Великого Новгорода рекомендации по оформлению в едином стиле остановочных комплексов, фасадов зданий, вывесок и других объектов. Об этом сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Бусурин.

"За счет организации ДОМ.РФ и КБ "Стрелка", делающие проекты благоустройства, нам будет выполнена работа по дизайн-коду. Дизайн-код - это, можно сказать, паспорт города, в котором будет отмечено, какого плана должны быть остановочные комплексы, вывески. Эти рекомендации, которые мы потом будем обсуждать, и принимать нормативный акт уже вместе с депутатами городской думы", - сказал мэр.

Сроки разработки дизайн-кода для Великого Новгорода Сергей Бусурин не назвал, уточнив, что решение о создании проекта было принято по итогам прошедшего в Великом Новгороде с 19 по 21 сентября форума "Среда для жизни".

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.