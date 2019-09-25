В ГД заявили, что переход застройщиков на счета эскроу еще не начался в 24 регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Переход застройщиков на новые правила строительства с использованием эскроу счетов еще не начался в 24 регионах России. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Павел Федяев в среду на форуме "Устойчивое развитие" в Петербурге.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, размещаются на банковских счетах эскроу, при этом строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

"На сегодняшний момент около 20% [застройщиков] работают по эскроу-счетам, в 24 регионах вообще пока работа не ведется <…> Мы видим, что идет процесс адаптации <…> Мы приняли правила на переходный период и сейчас около 60% строится по этим правилам", - сказал он.

Форум Северо-Западного федерального округа "Устойчивое развитие" проходит в Петербурге 24-25 сентября. В его программе обсуждение вопросов территориального планирования, перспектив рынка труда, развития сельских территорий, экологии, поддержки фермерских хозяйств, развития строительной отрасли и общественного взаимодействия. В рамках форума проходит также X Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".