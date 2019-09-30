В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году. Об этом в понедельник говорится в исследовании аналитической компании Colliers International.

"Средний уровень пустующих помещений на 90 центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года был зафиксирован на уровне 6,3%. Это выше показателя аналогичного квартала 2018 года (4,8%), но заметно ниже уровня начала второго полугодия 2017 года (7,5%) и 2016 года (11,0%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помещения пустуют, в основном, в связи с истечением срока договоров аренды, заключенных в 2013 году, индексацией и нежеланием собственников идти навстречу арендаторам. Вакантность основных торговых улиц составила от 2% (Пятницкая улица) до 10% (Никольская улица). Что касается ротации ретейлеров, наиболее активно арендаторов в третьем квартале года сменили площади на улицах Арбат, Тверская, Пятницкая и Петровка (6%, 5% и по 4% соответственно).

По данным исследования, основным источником спроса и оживления рынка уличного ретейла остаются операторы общественного питания, на которые ежегодно приходится 45-50% всех открытий в центре города.