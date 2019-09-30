"Спецреставрация" проведет анализ развития исторического центра Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. ООО "НИИПИ Спецреставрация" займется анализом потенциала социально-экономического развития жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга, работы оцениваются в 34,9 млн рублей. Компания стала единственным участником конкурса, подавшим заявку, следует из материалов сайта госзакупок.

"Предметом настоящего конкурса является право заключения государственного контракта на выполнение работ по анализу потенциала социально-экономического развития жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга и формированию инструментария в целях его реализации. Участник, с которым заключается контракт, - ООО "НИИПИ Спецреставрация", предложение участника - 34,9 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Исполнитель должен будет сформировать список многоквартирных жилых домов в исторической части города, где будет указан адрес дома, его площадь, год постройки, техническое состояние. Необходимо отметить, является ли дом объектом культурного наследия. Компания также должна проанализировать тенденции на рынке недвижимости и разработать прогноз динамики экономического роста и спроса на недвижимость в сегменте "историческое элитное жилье". Подрядчик должен будет в том числе разработать предпроектную документацию, а также проект предварительного договора о заключении соглашения о реализации проекта реставрации и капитального ремонта.

Все работы, согласно контракту, планируется выполнить до 5 декабря 2019 года.

В августе 2019 года председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров сообщал, что к 2024-2025 годам планируется провести инвентаризацию зданий исторической застройки. Всего таких зданий в городе около 16 тыс.