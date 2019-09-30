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К отопительному сезону готовы 90% объектов ЖКХ

Работа в данном направлении продолжается, отметили в МЧС России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры ЖКХ России готовы к отопительному сезону на 90%. Об этом было доложено в понедельник на селекторном совещании в МЧС РФ под руководством замглавы ведомства Павла Барышева.

"По оценке специалистов, к предстоящей зиме готовы более 90% объектов ЖКХ по стране, в северных районах - более 70%. Работа в этом направлении продолжается", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В прошлый понедельник в МЧС оценивали степень готовности к зиме в 88%.

Барышев потребовал при подготовке к зиме особое внимание уделить северным регионам страны и созданию топливных резервов.

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