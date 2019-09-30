В Москве на 8,4% выросло число офисов, которые уплатят налог на имущество по новой схеме

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы сформировали предварительный перечень нежилой недвижимости, владельцы которой в 2020 году будут уплачивать налог на имущество от кадастровой стоимости. В перечень вошло на 8,4% больше объектов, чем годом ранее, за счет выявления Госинспекции по недвижимости торгово-офисных помещений, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития города.

В Москве с 2014 года начался перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости. До этого налог насчитывался из балансовой стоимости актива. Чтобы этот переход был плавным, город установил пониженные налоговые ставки - от 0,9% в 2014 году до 2% с 2023 года.

"В предварительный перечень включены торговые, офисные объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания <...> Общее количество объектов коммерческой недвижимости, включенных в предварительный перечень, составляет 32,4 тыс. объектов совокупной площадью 95,4 млн кв. м. По сравнению с 2019 годом число объектов в перечне увеличилось на 8,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этого удалось достичь за счет увеличения числа нежилых помещений и зданий, признанных торгово-офисными по результатам обследований Госинспекции по недвижимости.

По словам главы департамента Дениса Тихонова, которого цитирует пресс-служба, окончательный перечень будет утвержден правительством Москвы до 29 ноября 2019 года. Он пояснил, что цель публикации предварительного перечня - заранее проинформировать владельцев объектов коммерческой недвижимости о соответствии принадлежащих им объектов критериям налогообложения от кадастровой стоимости, чтобы они смогли скорректировать сведения о своих объектах, если они неактуальны.