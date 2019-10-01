Реконструкция площади в историческом центре Кизляра запланирована на 2019 год

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Площадь в историческом центре Кизляра, где установлен памятник основателю города Василию Левашову, будет реконструирована в 2019 году в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". На эти цели направлено 43 млн рублей, сообщил ТАСС глава администрации Кизляра Александр Шувалов.

"В прошлом году мы начали благоустраивать наш городской парк, рядом с ним есть площадь им. Левашова, на которой установлен памятник Левашову - основателю города Кизляра, фонтан. Мы полностью производим реконструкцию этой территории, ставим новый фонтан, новое освещение. Оно станет единым комплексом с парком", - сказал Шувалов, добавив, что объем финансирования реконструкции из федерального, республиканского и местного бюджетов в 2019 году составил 43 млн рублей.

По его словам, в 2020 году также планируется благоустроить территорию мемориального комплекса, расположенного рядом с парком и площадью. "Тогда полностью будет благоустроена общественная территория в историческом центре города, ее общая площадь составляет около 6 га. В прошлом году мы приняли решение и сделали улицы в этой исторической части пешеходными", - пояснил глава администрации.

Памятник основателю Кизляра генерал-аншефу Василию Левашову был установлен в 1998 году, вокруг него был разбит сквер. Сейчас здесь проводят общегородские мероприятия.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В рамках проекта запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.