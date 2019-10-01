Володин внес законопроект о компенсации членам ЖСК, созданных при банкротстве застройщиков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев и главы профильных комитетов во вторник внесли законопроект о выплатах возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов.

Согласно законопроекту, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр требований участников строительства в деле о банкротстве застройщика, в ходе которого был создан соответствующий ЖСК.

"Члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование, как и обманутые дольщики, смогут получать возмещение за счет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства", - сказал Володин журналистам.

Председатель нижней палаты считает, что действующее законодательство ставит участников ЖСК в неравное положение по сравнению с дольщиками. "В настоящее время законодательство не предоставляет гражданам - участникам ЖСК возможности получить такую же выплату возмещения, если Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о нецелесообразности финансирования завершения строительства переданных ЖСК проблемных объектов, - отметил он. - Это несправедливо и требует законодательного решения, что мы и предложили".

Как уточнил Володин, в ближайшее время документ будет вынесен на Совет Думы, чтобы профильный комитет как можно скорее подготовил его к рассмотрению в первом чтении.

В новость были внесены изменения (15:16 мск) - добавлены подробности.