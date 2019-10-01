Дом.РФ: жилых проектов в зоне риска при переходе на эскроу практически нет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Застройщики большинства проектов, которые при переходе на эскроу не смогли сохранить право прямого привлечения средств дольщиков и получить банковское финансирование, к 1 октября нашли способы завершить строительство. Об этом говорится в сообщении Дом.РФ в ответ на запрос ТАСС.

Во вторник риелторское агентство "Метриум" сообщило, что в зоне риска при переходе на эскроу оказалось около 24% строящихся жилых комплексов, по мнению агентства, работы по части из них могут быть приостановлены. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на 1 октября, в стадии строительства в России находится 118,2 млн кв. м жилья, 70,9 млн из них соответствуют критериям неприменения проектного финансирования, 19,2 млн кв. м будут строиться с применением проектного финансирования. В отношении проектов жилищного строительства на 28,1 млн кв. м проектной декларацией как не предусмотрено использование счетов эскроу, так и не получено заключение о соответствии неприменения эскроу. Регистрация договоров долевого участия в отношении таких проектов с 1 июля запрещена.

"Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства провел опрос таких застройщиков о планируемом способе дальнейшего привлечения средств дольщиков и источниках финансирования завершения строительства домов. В отношении 96% проектов строительства жилья, по которым получена информация, застройщик либо уже достиг нужной готовности и подал заявление о соответствии критериям (31%), либо планирует перейти на счета эскроу (30%) или завершить строительство за счет собственных и уже привлеченных средств (33%). <...> Благодаря мягкому сценарию перехода на новую модель финансирования жилищного строительства, проектов в зоне риска практически нет", - говорится в сообщении.

В ответе на запрос также говорится, что с 1 октября застройщики больше не смогут подавать заявления о соответствии критериям неприменения эскроу. При этом в ближайшие недели уполномоченные органы продолжат рассматривать уже поступившие заявки, поэтому, по прогнозам Дом.РФ, число проектов, достраивающихся по старым правилам, будет расти. "Только в информационной системе мы видим поданные заявки по более чем 5 млн кв. м [находятся в работе у контролирующих органов], еще часть застройщиков подали заявления в письменном виде, информацию о таких заявлениях мы сможем увидеть в системе по мере выдачи заключений о соответствии критериям", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 июля в России произошел переход на проектное финансирование жилищного строительства. Вместо прямого привлечения средств дольщиков застройщики обязаны открывать счета эскроу в банках, где будут храниться деньги граждан до ввода объекта в эксплуатацию. При этом работы осуществляются за счет кредитов. В то же время застройщики уже начатых проектов, которые соответствуют критериям строительной готовности (30%) и объема привлеченных средств граждан (10%), получили право завершить стройку по старым правилам. Подтвердить соответствие проектов этим параметрам компании должны были до 1 октября. При этом у Минстроя были опасения, что часть проектов не сможет получить ни банковское финансирование, ни право достраиваться по прежней схеме.