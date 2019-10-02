В КЧР по нацпроекту благоустроят 12 общественных и 60 дворовых территорий в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) включат 60 дворовых территорий и 12 общественных территорий Карачаево-Черкесии будут в программу обустройства в рамках нацпроекта "Жилье" в 2019 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"До конца года в Карачаево-Черкесии в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены 12 общественных и 60 дворовых территорий. На сегодняшний день завершено благоустройство шесть общественных территорий и 40 дворовых территорий многоквартирных домов", - сообщили в пресс-службе.

Работы проведены в центральных парках аула Адыге-Хабль, Эркен-Халк, села Курджиново и села Учкекен, а также в парке Победы города Теберды, территории дома культуры и памятника ВОВ в ауле Сары-Тюз. В парках проложены тротуары, обновлены бордюры аллей, подготовлены спортивные и детские площадки, новое освещение, скамейки и урны. До конца года планируется благоустроить парк аула Бесленей, станицы Зеленчукской, села Счастливое, села Кубина, аула Эльбурган и парка "Родина" в городе Черкесске.

Работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов завершены на 40 объектах - в городе Карачаевске, поселке Медногорском и поселке Правокубанском, планируется завершить работы в городе Черкесске, Усть-Джегуте и в Карачаевском районе. "Все подлежащие благоустройству общественные и дворовые территории благоустраиваются с учетом обеспечения условий доступности для людей с ограниченными возможностями - специальные места на автопарковках, по необходимости пандусы, съезды, поручни", - добавили в пресс-службе.

В Карачаево-Черкесии в 2017 году семь объектов массового посещения и 33 дворовых территории были включены в программу благоустройства, в 2018 году число дворовых территорий увеличилось до 145, а общественных территорий до 90 объектов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).