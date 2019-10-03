Девелопер "Кортрос" планирует увеличить выручку на 17% по итогам 2019 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Кортрос" (входит в топ-14 девелоперов РФ) планирует увеличить выручку на 17% по итогам 2019 года, сообщил в четверг журналистам генеральный директор ГК "Кортрос" Станислав Киселев.

"У нас ориентировочно по показателю выручки запланировано 27 млрд рублей. Мы уверенно движемся к этой цифре с 23 с небольшим млрд рублей в прошлом году. Таким образом рост по выручке в этом году составит 17% ", - сказал он.

Киселев уточнил, что максимум поступлений и ключевые вводы объектов в эксплуатацию придутся на второе полугодие. В частности, в октябре будет введена первая очередь проекта Headliner, который реализуется в Шмитовском проезде (77 тыс. кв. м жилья). Общий объем инвестиций в проект составит до 9 млрд рублей.

"В этом году мы планируем ввести 269 тыс. кв. м, 150 тыс. кв. м из них приходятся на Екатеринбург", - отметил Киселев. По его словам, в Москве в стадии активной проработки находятся четыре площадки. Он уточнил, что в Новую Москву компания выходить не планирует. "По итогам 2019 года компания инвестирует в строительство 16 млрд рублей. Это плюс 25% к объему 2018 года", - уточнил он.

Группа компаний "Кортрос" занимает 14-е место в России по объемам строительства и реализует проекты в четырех российских регионах. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства, по состоянию на 1 августа 2019 года, составляет 829,1 тыс. кв. м.