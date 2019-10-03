Средства капремонта держат почти в 50 не соответствующих требованиям Минстроя РФ банках

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Специальные счета для средств капитального ремонта открыты почти в 50 банках, не отвечающих требованиям Минстроя РФ. Как правило, они принадлежат управляющим компаниями или товариществам собственников жилья, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.

"Счетов в банках, не соответствующих требованиям достаточно много, по списку проходит тот же список банков, который был изначально, практически 50 банков", - сказала она на проектной сессии "Стратегия развития капитального ремонта многоквартирных домов до 2035 года" в рамках расширенной стратегической сессии Минстроя России в Уфе.

Мамонова напомнила, что следить за тем, чтобы счет был открыт в банке, который соответствует требованиям, является обязанностью владельца счета. При этом в случае несоответствия кредитной организации требованиям региональный оператор должен закрыть счет и открыть другой, а там, где владельцами счета являются управляющие компании и товарищества собственников жилья, "эта история остается на сегодня в подвешенном состоянии", отметила исполнительный директор ассоциации.

Она высказалась за повторное уведомление владельцев таких счетов о необходимости перевести деньги в другой банк. Региональные операторы капитального ремонта многоквартирных домов, по ее данным, владеют только 34% специальных счетов.

Другие проблемы

Среди других проблем работы региональных операторов участники дискуссии отметили отсутствие взаимодействия с управляющими компаниями, которые в дальнейшем обслуживают дом, а также кадровый дефицит, который касается в том числе надзорных ведомств, и вопросы исполнения законодательства. В рамках так называемой регуляторной гильотины обсуждается вопрос снижения требований к участникам рынка.

"Мы здесь имеем некоторые посылы уйти от лицензирования вообще деятельности управляющих компаний, ну и всего, что с этим связано, - надзора, государственного жилищного надзора, его пересмотра, муниципального надзора в части контроля за содержанием жилищного фонда", - перечислил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

Представители региональных операторов также отметили важность исполнения требований по эксплуатации дома управляющими организациями как минимум на гарантийный период.

Стратегическая сессия Минстроя России продолжится в Уфе в пятницу. В этот день запланировано пленарное заседание с участием главы министерства Владимира Якушева.