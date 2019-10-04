ЦБ начнет публиковать данные по рынку жилищного строительства и мониторить ситуацию

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Банк России начинает публикацию регулярного полугодового информационно-аналитического комментария "Жилищное строительство", где будут содержаться данные по производственным показателям строительной отрасли, ситуации на рынке жилья, вопросам финансирования жилищного строительства. Это следует из материалов регулятора.

Ранее сегодня первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Совете Федерации, заявила, что регулятор обеспокоен ростом цен на жилье, отметив, в этом году ЦБ уже наблюдает семипроцентный рост цен на первичном рынке. Юдаева подчеркнула, что рост строительства жилья должен соотноситься с темпами роста ипотечного кредитования, которое в среднем будет расти на 20% ежегодно. По ее словам, Банк России будет мониторить эту ситуацию.

"Строительная отрасль вносит существенный вклад в развитие российской экономики и имеет важное социальное значение. Поэтому при решении задач обеспечения финансовой и ценовой стабильности Банк России уделяет большое внимание производственным показателям строительной отрасли, ситуации на рынке жилья, вопросам финансирования жилищного строительства. Учитывая наличие существенной региональной специфики, эти факторы рассматриваются как на уровне регионов, так и России в целом", - отмечается в материалах ЦБ.

В документе, опубликованном на сайте регулятора, указано, что текущая ситуация в жилищном строительстве остается непростой. "Строительные организации консервативно оценивают перспективы развития отрасли, несмотря на высокую потребность в улучшении жилищных условий: уровень обеспеченности жильем в России остается ниже, чем в большинстве стран Восточной Европы. Развитие жилищного строительства сдерживается слабым спросом, в первую очередь в результате снижения в последние годы реальных доходов населения", - констатирует ЦБ.