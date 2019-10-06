Спорткомплекс и гостиницу начнут строить в родовом селе Хабиба Нурмагомедова в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Строительство спортивно-оздоровительного и гостиничного комплекса начнется в родовом селе российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова - в селе Сильди Цумадинского района Дагестана - в следующем году. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства республики по итогам поездки премьер-министра региона в Цумадинский район.

"Сегодня, 6 октября, председатель правительства Дагестана Артем Здунов посетил Цумадинский район. Первым объектом, который он посетил, стала площадка в селении Сильди, где в 2020 году начнется строительство спортивно-оздоровительного комплекса и гостиничного комплекса. В данный момент идет разработка проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Дагестане планируется строительство трех подобных объектов.

"Непосредственно сам комплекс будет профинансирован на 80% из федерального бюджета и на 20% из республиканского, а гостиничный комплекс будет возведен за счет частных инвестиций. Двухэтажный спорткомплекс будет располагаться у подножия горы, где протекает река Сильдинка, являющаяся одним из крупных притоков главной водной артерии района - Андийского Койсу", - утоняется в сообщении. Само место, где планируется строительство комплексов, располагает источниками термальных и минеральных вод лекарственного значения.

"Село Сильди является родовым для чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Воздух в нем обладает целебными свойствами, что важно при подготовке профессиональных спортсменов. Природа этого края уникальна, территория района на 20% покрыта лесами различных пород, среди которых преобладают сосна и береза, разнообразна фауна и флора района. Наряду с обычными для всего Дагестана дикими животными, здесь обитают такие редкие виды, как безоаровый козел, занесенный в Красную книгу, а также дагестанский улар и горная серна", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Премьер-министра республики в поездке сопровождали руководители некоторых министерств региона, глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов и заслуженный тренер России, тренер и отец российского чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов.