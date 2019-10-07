Суд отказал "Лосиному острову" в приостановке разрешения на строительство у границ парка

Ответчиком по делу выступает комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор), третьими лицами - Минприроды и строительная компания ООО "ГрандНэкст". Как следует из документа, национальный парк обратился с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде приостановки действия разрешения на строительство многофункционального комплекса с жильем, детским садом и школой (коммерческое название - "Сказочный лес") вблизи границ особо охраняемой природной территории.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" в приостановке разрешения на строительство многофункционального комплекса "Сказочный лес" у границ парка, говорится в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел .

"В удовлетворении ходатайства Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Лосиный остров" о принятии обеспечительных мер отказать", - говорится в определении суда.

В документе уточняется, что заявитель не представил суду доказательств обоснованности применения обеспечительных мер, а "доводы, изложенные истцом, <…> основаны лишь на предположениях истца". Определение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Иск о признании недействительным разрешения на строительство был зарегистрирован 1 октября 2019 года. В пресс-службе Минприроды РФ ТАСС ранее пояснили, что строительство ЖК "Сказочный лес" ведется в охранной зоне национального парка "Лосиный остров". Для возведения объектов в такой зоне необходимо согласование социально-экономической деятельности с Минприроды РФ. В ведомстве такого разрешения застройщику не выдавали. Национальный парк "Лосиный остров" на общественных слушаниях выступал против строительства жилого комплекса.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса "Сказочный лес" на Лосиноостровской улице 30 июня 2018 года, следует из документации, опубликованной на сайте проекта. Общая площадь объекта составляет 167,3 тыс. кв. м, комплекс будет состоять из 26 надземных и одного подземного этажа. Высота составит 91 метр. Девелопером проекта выступает компания Seven Suns Development, застройщиком - ООО "ГрандНэкст". По данным сайта cian.ru, стоимость квартир в комплексе варьируется от 2,99 млн рублей до 9,746 млн рублей.