Мутко оценил объем жилья, которое могут построить в России до конца года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. До 80 млн кв. м жилья может быть построено в России по итогам 2019 года. Такую оценку дал журналистам вице-премьер Виталий Мутко в понедельник после заседания президиума фракции "Единая Россия".

"Мы прогнозируем, что в этом году будет построено 78-80 млн кв. м жилья", - сказал он.

По словам Мутко, тренд на увеличение темпов строительства есть, механизм эскроу запущен.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщал, что, по состоянию на 1 сентября, ввод жилья с начала года составил 42,3 млн кв. м, что на 7,9% выше аналогичного периода 2018-го, но ниже цифр, запланированных в национальном проекте. По данным Росстата, по итогам 2018 года объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.