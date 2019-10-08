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Более тысячи многодетных семей подали заявки на 450 тыс. руб. для погашения ипотеки

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Семьи, в которых три и более детей, подали более тысячи заявлений на выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита с 25 сентября, сообщила во вторник пресс-служба института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Речь идет о семьях, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Средства можно использовать для погашения остатка суммы действующего кредита или начисленных процентов. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

"С момента вступления в силу постановления правительства РФ, которое определило порядок реализации мер государственной поддержки, в ДОМ.РФ поступило больше тысячи заявлений на выплату средств в счет погашения ипотечного кредита из разных регионов России", - говорится в сообщении.

Постановление с условиями реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, вступило в силу 25 сентября 2019 года. Как уточнил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс, с этого же срока семьи могут подавать заявки на выплаты господдержки. По его словам, выплаты первым семьям уже произведены. "В их число входят многодетные семьи, оформившие ипотеку в Сбербанке и Банке ДОМ.РФ", - уточнил он.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.

Другие меры господдержки

Погасить ранее взятые и новые ипотечные кредиты можно также с помощью средств материнского капитала. Деньгами можно распоряжаться по достижении ребенком возраста трех лет, но ипотеку можно погашать сразу после получения сертификата.

Кроме того, для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, действует программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6%. Программа запущена в начале прошлого года по поручению президента РФ Владимира Путина. В июне 2018 года глава государства также поручил обеспечить ставку в 6% для семей при рождении четвертого и последующих детей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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