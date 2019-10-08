Трем улусам Якутии дадут дополнительные средства на переселение из ветхого жилья

ТАСС, 8 октября. Муниципальные образования в Якутии, в которых грамотно выстроена работа по реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", получат дополнительные средства. Их выделят за счет перераспределения финансирования из тех районов, где не смогли своевременно включиться в реализацию этой программы. Об этом сообщается во вторник на официальном информационном портале республики.

По республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилья по 2024 год в Якутии предстоит расселить свыше 1 млн. кв. м. аварийного жилого фонда, что является самым большим показателем в стране.

"К сожалению, у нас имеются районы, которые своевременно не смогли включиться в реализацию республиканской адресной программы, вследствие чего слабо выстроили работу на местах. Поэтому финансирование, выделенное этим районам, будет перенаправлено в те муниципальные образования, где работа выстроена лучше", - цитируют в сообщении главу Якутии Айсена Николаева. Уточняется, что к районам, которые слабо выстроили работу, относятся Нерюнгринский и Сунтарский. Поэтому принято решение о перераспределении средств этих районов в Хангаласский, Чурапчинский и Таттинский улусы.

Во вторник глава Якутии в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросам реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья с главами муниципальных образований. Он акцентировал внимание на том, что если в 2019 году запланировано расселение около 86 тыс. кв. м. аварийного жилья, то в последующие годы эти объемы будут только нарастать, поэтому перед ними поставлена задача - заранее начать подготовку к реализации последующих этапов программы. "Необходимо наращивать темпы работы, иначе вы не добьетесь результатов. Главы районов обязаны держать на личном контроле все процессы, связанные с ходом реализации программы, начиная от конкурсных процедур, строительства и приобретения жилья для нуждающихся в переселении, заканчивая оперативным решением всех возникающих вопросов", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.