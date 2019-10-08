Кабмин внес в Госдуму законопроект о развитии механизмов расселения жилья

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья, сообщается на сайте кабмина во вторник.

"Правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья <...> Проект федерального закона <...> подготовлен Минстроем России во исполнение поручения президента <...> по итогам совещания с членами правительства по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что проект предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс и федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ.

Ранее ТАСС сообщал, что в законопроекте прописаны критерии признания домов аварийными, механизмы возмещения за изымаемые квартиры в аварийных домах, права регионов устанавливать дополнительные механизмы обеспечения жильем переселенцев из непригодных домов. Помимо этого, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 3 октября сообщил, что застройщикам, расселяющим аварийное жилье, могут предоставляться субсидии за счет региональных программ по расселению, софинансируемых через Фонд ЖКХ.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.