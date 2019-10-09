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Северный Кавказ

Более 30 многоквартирных домов отремонтируют в Северной Осетии до конца года

Всего в 2019 году капитальный ремонт запланирован в 40 домах, но фактически будут отремонтированы 32 дома

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в 32 многоквартирных домах пройдет в Северной Осетии до конца этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Всего в 2019 году капитальный ремонт запланирован в 40 домах, но фактически будут отремонтированы 32 дома. Из списка исключили пять домов в Алагирском районе и три дома во Владикавказе. В настоящее время идет ремонт фасадов и устройство стропильных крыш в домах Владикавказа по четырем адресам на улице Миллера", - сказал собеседник агентства.

Восемь домов были исключены из списка капремонта из-за практически нулевых сборов жителей. Во Владикавказе один дом в этом году был признан аварийным и в ближайшее время будет исключен из программы капремонта. Два адреса направлены в работу комиссии по рассмотрению целесообразности проведения ремонта, там конструкции находятся в аварийном состоянии.

Возможно, что эти дома также будут исключены из программы капремонта и переведены в участники программы переселения граждан из аварийного жилья.

 

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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