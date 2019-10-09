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В Счетной палате высказались за рост выдачи ипотечных кредитов для выполнения нацпроекта

Их число должно вырасти до 193 тыс. в месяц, считает аудитор СП РФ Светлана Орлова

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россиянам нужно выдавать в два раза больше ипотечных кредитов для выполнения показателей национального проекта "Жилье и городская среда". Такое мнение высказала курирующая строительную отрасль аудитор Счетной палаты (СП) РФ Светлана Орлова, выступая в среду в Госдуме на "правительственном часе" по этому нацпроекту.

"В целом наметилась тенденция замедления количества предоставляемых гражданам ипотечных кредитов. Для выполнения установленного в 2019 году показателя за оставшиеся месяцы необходимо выдать по 193 тыс. ипотечных кредитов в месяц. Ежемесячно это почти вдвое больше, чем сейчас", - сказала она.

Орлова уточнила, что, по данным Банка России, за восемь месяцев текущего года выдано 788 тыс. ипотечных кредитов или в среднем около 99 тыс. кредитов ежемесячно.

Согласно федеральному проекту "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда", количество предоставленных ипотечных кредитов в 2019 году должно составить 1,56 млн.

Одним из ключевых показателей федерального проекта является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Этот федеральный проект не предусматривает финансирования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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