Кабмин обсудит, как идет переход на проектное финансирование долевого строительства жилья

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется на очередное совещание в четверг, 10 октября. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на повестку дня вынесено четырнадцать вопросов, основным из которых станет обсуждение перехода на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

Однако пока что, по данным вице-премьера Виталия Мутко, около 60% (70 млн кв. метров из 117,5 млн кв. метров) строящегося жилья в России возводится по старым правилам. По словам зампреда правительства, оставшиеся проекты жилищного строительства на 25,4 млн кв. метров завершаются за счет собственных средств застройщиков или перейдут на новую модель финансирования в ближайшее время. Он отметил, что Минстрой вместе с ДОМ.РФ проводит мониторинг этих проектов в режиме онлайн. На сегодня вопросы вызывают менее 0,3% проектов.

Другие вопросы повестки встречи

Еще одним вопросом повестки дня станут законодательные поправки, касающиеся государственной кадастровой оценки, чтобы не допустить определения необоснованной кадастровой стоимости. В частности, законопроектом предусматривается установление режима непрерывного надзора Росреестром за проведением процедур кадастровой оценки, установление персональной ответственности руководителей бюджетных учреждений в регионах, отвечающих за принятие соответствующих решений, изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.

Ожидается, что министры примут решение в отношении усиления ответственности за незаконные перевозки пассажиров автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом. Вынесенный на обсуждение законопроект предусматривает, в частности, повышение ответственности путем введения дисквалификации должностных лиц и конфискации транспортных средств.

Еще одной темой для обсуждения членов кабинета министров станет вопрос о вывозе с территории ЕАЭС уникальных и редких музыкальных инструментов или смычков. Сейчас музыканты обязаны предоставлять таможенному органу разрешительные документы. Но несмотря на наличие такого заключения, в ряде случаев сотрудники таможни не могут установить соответствие вывозимого музыкального инструмента и смычка информации, содержащейся в заключении. Это может обернуться невыездом музыкантов со своими инструментами, срывом гастролей. Поэтому они вынуждены оплачивать услуги эксперта по их сопровождению до таможенных постов.

Для решения этой проблемы законопроектом устанавливается особый порядок временного вывоза находящихся в частной собственности музыкальных инструментов или смычков, отнесенных к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза.

Правительство также рассмотрит поправки, касающиеся охраны здоровья граждан, а также ряд изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы.

Упрощенный прием в гражданство РФ

На повестке дня и инициатива о сокращении с полугода до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Ее авторы полагают, что принятие законопроекта позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории Российской Федерации.

В завершение заседания министры примут решение о предоставлении в 2019 году бюджету Саратовской области дотации в размере 3,6 млрд рублей. Указанные бюджетные ассигнования предлагается направить на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований, строительство многоквартирных домов, обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Магаданской области предлагается выделить около 1 млрд рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, погашение просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения в части обязательного медицинского страхования.