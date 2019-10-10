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Северный Кавказ

Ввод жилья в Северной Осетии увеличился за январь-сентябрь на 13,5%

С начала года в республике введено в эксплуатацию более 180 тыс. кв. м жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Ввод жилья в Северной Осетии увеличился на 13,5% за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя республики.

"За январь - сентябрь 2019 года в Северной Осетии введено в эксплуатацию более 180 тыс. кв. м жилья, что составило 113,5% к аналогичному периоду 2018 года. Тогда за 9 месяцев было введено 159 тыс. кв. метров жилья", - сказал собеседник агентства.

Индивидуальное жилье за 9 месяцев было возведено на площади около 37 тыс. кв. метров, что составляет 130,4% к соответствующему периоду 2018 года. В прошлом году индивидуальное строительство за январь-август составило 28 тыс. кв. метров.

Северная Осетия в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года планирует увеличить объемы ввода жилья на 77 тыс. кв. м - до 291 тыс. кв. м.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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