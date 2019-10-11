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Эксперты назвали причину снижения числа выданных ипотечных кредитов

На такую динамику в августе наибольшее влияние оказала новая схема финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов, отметили в НБКИ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новая схема финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов оказала наибольшее влияние на снижение выдачи ипотеки в августе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В пресс-службе отметили, что бюро консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков, предоставляемую свыше 4 тыс. кредиторами, однако эти данные не включают информацию об ипотечных кредитах Сбербанка и банка "Русский стандарт".

"Объем выданных ипотечных кредитов в августе 2019 года сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На наш взгляд, на такую динамику выдачи ипотеки в августе 2019 года наибольшее влияние оказала новая схема финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов", - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении.

По мнению эксперта, переход на схему с использованием счетов эскроу является трудоемким и не очень быстрым процессом, и "многие уполномоченные банки пока не торопятся переходить на нее".

В соответствии с данными Банка России, объем выданных за август ипотечных жилищных кредитов составил около 230 млрд руб., в то время как годом ранее в том же месяце было выдано около 260 млрд руб. ипотеки.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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