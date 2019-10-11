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Власти продлили разрешение на строительство московского долгостроя "Марьино Град"

ЖК начали возводить в 2015 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Власти продлили срок действия разрешений на строительство домов № 1-22 жилого комплекса "Марьино Град" в поселении Филимонковское в Новой Москве, чтобы застройщик имел возможность завершить эти корпусы и ввести их в эксплуатации. Об этом говорится в сообщении комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Продлены разрешения на строительство всех корпусов ЖК "Марьино Град". Без этих документов невозможно завершить работы на стройплощадках и получить разрешения на ввод", - говорится в сообщении.

В конце июля 2019 года Москомстройинвест сообщал, что шесть корпусов ЖК "Марьино Град" (№ 17-22) были достроены, однако для получения разрешения на ввод в эксплуатацию необходимо оформить новое разрешение на строительство. При этом комплекс находится примерно в 14 км от международного аэропорта Внуково, поэтому согласования необходимо было получить от Росавиации и ФСО.

Строительство домов второй (№ 10-16) и третьей (№ 2, 5-8) очереди идет в соответствии с графиком, отмечается в сообщении.

Строительство ЖК "Марьино Град" началось в 2015 году, однако позднее остановилось. В марте 2018 года застройщик этого комплекса был признан банкротом. В IV квартале 2017 года Capital Group (в лице ООО "Строй Ресурс") подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "Строй Плюс", ООО "Марьинострой", ООО "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Марьино Град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Спорт Таун".

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Россия
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