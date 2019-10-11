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Власти Петербурга выставят на продажу комплекс зданий в центре города за 400 млн рублей

Это планируется сделать в начале декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Комплекс зданий в историческом центре Петербурга, расположенный на набережной реки Мойки, планируется выставить на торги в начале декабря, сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин.

"Здания [на набережной] реки Мойки, д. 26 будем выставлять на торги. <…> [Нужно] привести его в порядок под тот или иной функционал, тоже будет возрождение культурного наследия за счет инвестора, как собственно в Европе и происходит", - сказал он.

Российский аукционный дом (РАД) уже начал подготовку торгов для этого объекта. Провести их планируется 5 декабря, начальная цена - 399,6 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, комплекс зданий бывшего лицея 1916 года постройки на набережной реки Мойки, д. 26 включает три корпуса: литеры А, Б и Г (общая их площадь 4,15 тыс. кв. м) и земельный участок под ними (2,4 тыс. кв. м). "Памятником объект не является. По генплану объект относится к зоне общественно-деловой застройки с включением жилья. Вид разрешенного использования - гостиничное обслуживание", - отметила представитель пресс-службы.

Как пояснила пресс-служба РАД, объект расположен в "золотом треугольнике" Санкт-Петербурга рядом с Дворцовой площадью, в 300 м от Невского проспекта. В непосредственной близости от него находится пятизвездочный отель "Кемпински", напротив - главный штаб музея "Эрмитаж". Сейчас комплекс зданий не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. "Объект не является памятником, что исключительно для данной локации, и открывает перед инвестором обширные возможности для редевелопмента", - говорится в сообщении пресс-службы РАД.

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