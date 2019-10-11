Власти Петербурга до конца года намерены выставить на торги недвижимость на 700 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют до конца этого года выставить на торги объекты недвижимости на 710 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

"До конца года планируемые публикации - 70 лотов на сумму более 710 млн рублей, из них продажа объектов нежилого фонда на сумму 210,38 млн рублей (41 лот), права аренды объектов нежилого фонда на сумму 11,4 млн рублей (четыре лота), квартир единым лотом с нежилыми помещениями - 300,94 млн рублей (шесть лотов), квартир - 188,2 млн рублей (19 лотов)", - сказала представитель пресс-службы.

Она добавила, что в настоящее время объявлен 31 лот на сумму более 735 млн рублей. По состоянию на 7 октября этого года продано 37 лотов на сумму около 195 млн рублей.

Власти Петербурга ожидают, что объем доходов от использования и реализации городского имущества в этом году вырастет до 27,6 млрд рублей, в 2018 году этот показатель составил 21,4 млрд рублей.