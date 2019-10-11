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В СФ отмечают, что в ФАИП в 2020 году включили много объектов без проектной документации

Сенаторы подчеркивают, что несоблюдение данного принципа приводит к низкому исполнению показателей адресной инвестиционной программы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам отмечает, что в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в 2020 году включено большое количество объектов строительства без необходимой проектной документации. Об этом говорится в заключении комитета на проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"Комитет отмечает включение в ФАИП в 2020 году значительного количества новых объектов капитального строительства без необходимой проектной документации, несмотря на то, что одним из основных принципов ее формирования является наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы и положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта, решений о предоставлении земельных участков под строительство", - говорится в документе.

Сенаторы подчеркивают, что несоблюдение данного принципа, а также некачественная разработка проектной документации и поздние сроки проведения конкурсных процедур - основные причины низкого исполнения показателей ФАИП.

"По итогам исполнения федерального бюджета в 2018 году уровень кассового исполнения расходов на реализацию ФАИП является самым низким за последние 15 лет (81,8% от объема лимитов бюджетных обязательств)", - следует из заключения комитета.

Как говорится в документе, в настоящее время адресно распределены бюджетные ассигнования по более чем 1 тыс. объектов капитального строительства, из которых более 320 объектов подлежат вводу в эксплуатацию в 2020 году. Также из общего количества объектов в ФАИП предлагается включить 100 новых строительных объектов с началом реализации в 2020 году. При этом по 69 объектам имеется утвержденная документация с положительным заключением госэкспертизы. В плановом периоде предлагается к реализации 70 новых объектов капитального строительства, из которых только по 26 имеется необходимая документация.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания палаты в среду попросила министра финансов РФ Антона Силуанова разработать меры наказания для руководителей разных уровней за срыв строительства объектов, включенных в ФАИП. Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин проинформировал, что ежегодно объемы незавершенного строительства превышают 5 трлн рублей и предложил провести инвентаризацию этих объектов. По его данным, на сегодняшний момент таких объектов накопилось 71,3 тыс.

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