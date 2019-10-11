Застройщик завершил два проблемных дома ЖК "Солнечная система" в Подмосковье

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Застройщик жилого комплекса "Солнечная система" в Химках, строительством которого ранее занимался обанкротившийся подмосковный девелопер Urban Group, досрочно завершил строительство домов № 4 и № 8. Об этом говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

"На месяц раньше намеченного срока застройщик Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" передал документы по выполненным строительным работам на двух домах № 4 и № 8 в ЖК "Солнечная система". Документы уже поступили в Главное управление государственного строительного надзора Московской области с целью получения заключения о соответствии", - говорится в сообщении.

Согласно Градостроительному кодексу и правилам строительного надзора, после завершения строительства застройщик подает документы на получение заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). После выдачи ЗОС застройщик подает документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

По информации на сайте фонда, строительные работы планировалось закончить до ноября, а сдать объект в эксплуатацию и выдать жильцам ключи - до декабря.

Выдача ключей в домах 5 и 6 ЖК "Солнечная система" началась 25 мая 2019 года. По данным фонда, более 2 тыс. семей получили ключи от квартир. До конца года планируется восстановить права 3,5 тыс. дольщиков.

"На территории ЖК будут расположены два детских садика. В соответствии с планом работ объекты будут сданы в 2019 году. Общеобразовательная средняя школа в соответствии с графиком будет сдана в 2020 году", - добавляется в пресс-релизе.

Ситуация с Urban Group

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований внесено более 14 тыс. квартир, 5,5 тыс. машино-мест и кладовок площадью менее 7 кв. м.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года.

В новость были внесены изменения 21:55 мск 11 октября - передается с уточнением формулировки в заголовке и первом абзаце