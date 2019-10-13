В Твери направят 865 млн рублей на расселение жителей комплекса "Морозовский городок"

ТАСС, 13 октября. Власти Тверской области направят из бюджета региона более 865 млн рублей на расселение построенных в 1856-1913 годах домов, которые входят в архитектурно-исторический комплекс "Морозовский городок", сообщили ТАСС в воскресенье в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов региона.

В воскресенье в телеграм-каналах получило распространение видео, на котором жильцы дома №47 на улице Двор Пролетарки в Твери, входящего в комплекс "Морозовский городок", сообщают, что вместо ремонта фасад разрушающегося дома покрасили. Как пояснили ТАСС в Фонде капремонта многоквартирных домов Тверской области, окраска фасада многоквартирного дома с применением защитных составов предусмотрена комплексом противоаварийных работ, которые в сейчас проводятся на данном объекте.

"На переселение граждан из домов, расположенных в "Морозовском городке", предусмотрено 865,5 млн рублей. Переселение планируется проводить поэтапно. Разработан план-график, определена стоимость квартир, необходимых для переселения, подобран земельный участок для строительства новых домов", - сказали в Фонде капремонта.

Выделение более 865 млн рублей запланировано в проекте бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года.

По итогам рабочей поездки в Тверскую область в мае 2019 года председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что корпорация поддержит реновацию на территории историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок". Специалисты КБ "Стрелка" уже провели обследование территории комплекса и изучили потенциал площадки. Среди перспективных вариантов реновации предложено создание культурно-выставочного и офисного пространства, образовательного кампуса для молодежи.

"Морозовский городок" является историко-архитектурным комплексом из более 50 общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры" в 1856-1913 годах, принадлежавшей купеческой династии Морозовых. С момента постройки многие здания комплекса пришли в аварийное состояние, в феврале 2019 года СК возбудил уголовное дело после обрушения крыши дома №48 на улице Двор Пролетарки, который был признан аварийным и расселен в 2005 году.